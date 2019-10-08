Опрос: Более 30% россиян не одобряют деятельность Путина

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Вторник, 8 октября 2019, 15:55

Почти треть россиян не одобряет деятельность своего президента Владимира Путина

Источник: исследование российского аналитического центра "Левада-центр"

Детали: По результатам опроса, 49% россиян считают, что страна двигается в правильном направлении, 41% с этим не согласны. При этом максимальный показатель одобрения состояния дел в России граждане показали в 2014 году – 62%.

Деятельность президента РФ Владимира Путина в сентябре 2019 года поддержали  68% опрошенных. Не одобряют работу президента 31%. Всего 1% опрошенных не смог ответить на этот вопрос.

Максимальную поддержку населения Путин ранее получал в 2014 (86%) и 2008 (88%) годах.

Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не одобряют 64% россиян, а деятельность правительства в целом 55%. Работой Госдумы не довольны 60% опрошенных.

Опрос проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах.

Напомним:

  • По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября рейтинг довольных работой президента Владимира Зеленскогов начале сентября - 71%.

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Темы: Путин рейтинг Росcия


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