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Во время спецоперации из ОРЛО вывезли важного свидетеля – СБУ

Вторник, 8 октября 2019, 18:25
Во время спецоперации из ОРЛО вывезли важного свидетеля – СБУ

Контрразведка СБУ вывела из оккупированной Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: В СБУ сообщили, что это была "тщательно спланированная операция", по результатам которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную Луганщину.

Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Дословно: "Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства".

 

Детали: СБУ проверила мужчину и установила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. В то же время "он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине".

По решению суда он был освобожден от уголовной ответственности.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОСБУДонбассООС
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