Парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) по дополнительному расследованию причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал парламентарий.

По словам главы МИД Стефана Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.

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Напомним: