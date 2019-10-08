Прокурор не предоставил новых доказательств вины Пашинского – адвокат

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Вторник, 8 октября 2019, 21:33

После возобновления в 2019 году производства о стрельбе с участием бывшего депутата Сергея Пашинского прокурор не предоставил новых доказательств.

Источник: адвокат Андрей Федур в эфире программы "Нині вже" на hromadske

Прямая речь адвоката: "С момента закрытия дела в 2017 году ввиду отсутствия состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не появилось...

Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованным подозрение, почему признал наличие каких-то рисков.

При том что прокурор никаких доказательств не предоставил. Тогда мы будем смотреть, что есть в решении суда".

Детали: Полный текст судебного решения судья объявит 9 октября в 14 часов.

Федур подаст апелляцию на решение суда об аресте Пашинского.

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова в Киевской области ранил из пистолета Вячеслава Химикуса.
  • Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • Генпрокуратура не нашла в действиях Пашинского состава преступления и 26 июля 2017 года закрыла дело.
  • 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении Химикусу тяжкого телесного повреждения.
  • Пашинский назвал возобновление уголовного дела в отношении него "местью" Портнова.
  • Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов ответил Пашинскому, что он "абсолютно официально стоит за подозрением фигуранту".
  • 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • После ареста Портнов пообещал такую же участь пятому президенту Петру Порошенко.

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Темы: Пашинский арест


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