Прокурор не предоставил новых доказательств вины Пашинского – адвокат
После возобновления в 2019 году производства о стрельбе с участием бывшего депутата Сергея Пашинского прокурор не предоставил новых доказательств.
Источник: адвокат Андрей Федур в эфире программы "Нині вже" на hromadske
Прямая речь адвоката: "С момента закрытия дела в 2017 году ввиду отсутствия состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не появилось...
Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованным подозрение, почему признал наличие каких-то рисков.
При том что прокурор никаких доказательств не предоставил. Тогда мы будем смотреть, что есть в решении суда".
Детали: Полный текст судебного решения судья объявит 9 октября в 14 часов.
Федур подаст апелляцию на решение суда об аресте Пашинского.
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова в Киевской области ранил из пистолета Вячеслава Химикуса.
- Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- Генпрокуратура не нашла в действиях Пашинского состава преступления и 26 июля 2017 года закрыла дело.
- 4 октября следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении Химикусу тяжкого телесного повреждения.
- Пашинский назвал возобновление уголовного дела в отношении него "местью" Портнова.
- Экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов ответил Пашинскому, что он "абсолютно официально стоит за подозрением фигуранту".
- 7 октября Печерский суд Киева избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- После ареста Портнов пообещал такую же участь пятому президенту Петру Порошенко.