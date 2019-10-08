Трамп объяснил, почему запретил послу США в ЕС давать показания в деле Украины

Президент США Дональд Трамп признал, что запретил послу в ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Палате представителей относительно контактов с украинским руководством в рамках расследования импичмента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Я с удовольствием хотел бы, чтобы посол Сондленд - действительно хороший человек и великий американец - дал показания, но, к сожалению, он давал бы показания перед полностью скомпрометированным инсценированным судом, который лишил республиканцев прав и не обнародует для общественности правдивые факты", - заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Сондленд считал его намерения "кристально чистыми, без quid pro quo's (услуг за услугу - ред.)". "Это объясняет все!" - подчеркнул Трамп.

"Мы считаем, что это вмешательство является препятствием для расследования импичмента", - заявили конгрессмены.

Напомним: