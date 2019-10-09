Военные США в Сирии сменили позиции — Пентагон

177 просмотров
Среда, 9 октября 2019, 04:27

Президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных на севере Сирии после консультаций с главой Пентагона Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Источник: со сссылкой на оборонное ведомстве сообщает "Интерфакс-Украина"

В Пентагоне по-прежнему считает, что лучшим вариантом для решения проблемы безопасности на севере Сирии было бы создание зоны безопасности при участии США и Турции.

"К сожалению, Турция решила действовать самостоятельно. В результате мы из соображений безопасности переместили войска на севере Сирии таким образом, чтобы они не оказались на пути возможного турецкого вторжения", - отмечают в Пентагоне.

При этом в этом ведомстве заверяют, что "мы к настоящему времени не меняли масштабы нашего присутствия в Сирии".

Предыстория:

  • Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.
  • Позже стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.






Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Турция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте 9 октября 2019, 02:44
Трамп объяснил, почему запретил послу США в ЕС давать показания в деле Украины 8 октября 2019, 23:42
Скандал Трампа с Украиной может помочь Фирташу обжаловать экстрадицию в США – СМИ 8 октября 2019, 22:42
Все новости
Главные новости
Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте
Скандал Трампа с Украиной может помочь Фирташу обжаловать экстрадицию в США – СМИ
Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами" – СМИ
Во время спецоперации из ОРЛО вывезли важного свидетеля – СБУ
Все новости
Лайфхаки

Как побороть бессонницу

здоровье

Когда лучше ребенку прокалывать уши?

психология

Как преодолеть синдром хронической усталости

Поиск по сайту
Архив
Весь архів