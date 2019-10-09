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Руководство НАТО собирается приехать в Украину в конце октября 

Среда, 9 октября 2019, 06:26

Представители руководящего органа НАТО — Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября. 

Источник: заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во, сообщает Громадське.

"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", — сообщил глава Представительства НАТО в Украине. 

По словам Александра Винникова, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина — НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский. 

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

 "Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", — считает Александр Винников.

Темы: НАТОЗеленский
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