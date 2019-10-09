Главные новости вторника и ночи: позиции разведения и импичмент Трампа

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Среда, 9 октября 2019, 08:00

При разведении войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года, администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте — новости, которые были актуальны 8 октября.

О разведении

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

О Трампе

Администрация Трампа отказалась сотрудничать в деле об импичменте. В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Более 70% украинцев выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

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Темы: Трамп Зеленский


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