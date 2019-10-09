Соперником Усика станет американец Уизерспун
Среда, 9 октября 2019, 09:21
Американец Чазз Уизерспун станет следующим соперником украинца Александра Усика после того, как нидерландский боксер, с которым должен был драться украинец, Тайрон Спонг провалил тест на допинг.
Источник: "Радио.Свобода".
Детали: Согласно сообщению промоутера Эдди Гирна в Twitter, поединок Усик – Уизерспун пройдет в ночь на 13 октября в Чикаго на Винтраст-арене.
Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.
Транслировать бой будет телеканал "Интер" в 4:30 по Киеву.
Что было раньше: 8 октября промоутер Эдди Гирн сообщил, что соперник украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест.
Предыстория:
- Соперником Усика в дебютном бое в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за смены камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним украинец уже успел отказаться.
- В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре 2018 года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.