Соперником Усика станет американец Уизерспун

Американец Чазз Уизерспун станет следующим соперником украинца Александра Усика после того, как нидерландский боксер, с которым должен был драться украинец, Тайрон Спонг провалил тест на допинг.

Источник: "Радио.Свобода".

Детали: Согласно сообщению промоутера Эдди Гирна в Twitter, поединок Усик – Уизерспун пройдет в ночь на 13 октября в Чикаго на Винтраст-арене.

Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

Транслировать бой будет телеканал "Интер" в 4:30 по Киеву.

Фото с Twitter Eddie Hearn

Что было раньше: 8 октября промоутер Эдди Гирн сообщил, что соперник украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест.

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