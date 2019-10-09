Соперником Усика станет американец Уизерспун

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Среда, 9 октября 2019, 09:21

Американец Чазз Уизерспун станет следующим соперником украинца Александра Усика после того, как нидерландский боксер, с которым должен был драться украинец, Тайрон Спонг провалил тест на допинг.

Источник: "Радио.Свобода".

Детали: Согласно сообщению промоутера Эдди Гирна в Twitter, поединок Усик – Уизерспун пройдет в ночь на 13 октября в Чикаго на Винтраст-арене.

Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

Транслировать бой будет телеканал "Интер" в 4:30 по Киеву. 

 
Фото с Twitter Eddie Hearn

Что было раньше: 8 октября промоутер Эдди Гирн сообщил, что соперник украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест.

Предыстория:

  • Соперником Усика в дебютном бое в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за смены камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним украинец уже успел отказаться.
  • В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре 2018 года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.
  • В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Темы: спорт


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