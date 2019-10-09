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Разоблачитель Трампа был связан с кандидатом от "демократов" – СМИ

Среда, 9 октября 2019, 11:08

Разведчик, подавший жалобу на разговор лидеров США и Украины, имел связь с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

Об этом заявил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в Конгрессе 4 октября, сообщает "Washington Examiner" со ссылкой на свои источники.

"Генеральный инспектор сказал, что (информатор) работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", – сказал один осведомленный источник.

"Генинспектор сказал, что информатор имел профессиональные отношения с одним из кандидатов 2020 года", – сказал другой источник.

"Аткинсон сказал, что осведомитель раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него ранее были рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", – сообщил еще один собеседник издания.

По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у осведомителя была связь.

Неясно, какими были рабочие или профессиональные отношения между ними.

В письме от 26 августа генинспектор разведывательного сообщества США сообщил, что анонимный осведомитель о давлении Трампа на Украину показал "некоторые признаки спорного политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Однако Аткинсон отметил, что это не изменило его решение о том, что жалоба заслуживает доверия, особенно с учетом другой полученной информации.

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Предыстория:

  • В Вашингтоне разгорелся скандал из-за разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским,, который встревожил сотрудника разведки.
  • Внимание к жалобе возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Темы: СШАТрампскандал
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