Трети переселенцев средств хватает только на еду

Трети опрошенных внутренне перемещенных лиц утверждают, что средств им хватает только на питание, еще 10% вынуждены экономить даже на еде.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Детали: На вопрос об оценке финансового положения, 45% опрошенных переселенцев ответили, что им средств хватает на питание, необходимую одежду, обувь и базовые потребности; 33% – средств хватает только на питание, 10% – вынуждены экономить даже на еде.

11% отметили, что средств им хватает на базовые и другие нужды, а также есть сбережения, а 1% не ответили на вопрос.

Согласно исследованию, средний доход на члена домохозяйства переселенцев в месяц составляет 3039 гривен (в июне 2018 года – 2090 гривен). В частности, у 2% опрошенных средний доход домохозяйств ВПЛ составляет до 1,5 тысячи гривен, у 13% – 1,5-3 тысячи гривен, у 20% – 3-5 тысяч гривен, у 19% – 5-7 тысяч гривен, у 20% – 7-11 тысяч гривен и у 26% – более 11 тысяч гривен.

По состоянию на июнь 2019 года доля занятых переселенцев составляет 46%.

Безработные, которые активно ищут работу, составляют 7%, пенсионеры – 24%, занятые работой на дому или ухаживают за детьми – 15%, лица с инвалидностью – 4%, студенты – 3%, нетрудоустроенные, которые хотят иметь работу, но активно ее не ищут, – 1%.

Главными проблемами в поиске работы переселенцы называют: нехватку возможностей трудоустройства и низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству.

4073 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью.

Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система проводится Агентством ООН по вопросам миграции в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения.