Опрос: 57% переселенцев хотели бы голосовать на местных выборах по месту проживания

57% внутренне перемещенных лиц голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются

Детали: Согласно отчету, 57% респондентов ответили, что голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, 25% - не голосовали бы, 16% - не знают, 2% - не ответили на вопрос.

Также 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах, 32% - не собираются голосовать, 19% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

Среди причин, по которым ВПЛ не будут голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, названы следующие: как переселенец не имею права голоса - 10%, не верю в выборы и не верю власти - 39%, не знаю, как голосовать по месту перемещения - 10%, никогда не интересовался выборами - 19%, нет кандидатов, за которого можно проголосовать - 7%, нет времени - 8%, по религиозным суждениям - 2%, другое - 3%, а 2% не ответили на вопрос.

Среди прочего, 66% опрошенных переселенцев осведомлены о процедуре голосования по месту перемещения на президентских и парламентских выборах, 30% - не осведомлены, а 4% не ответили на вопрос.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.