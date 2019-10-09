Труба убеждает, что следователи ГБР не сливают информацию Портнову

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Среда, 9 октября 2019, 13:03

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что ни он, ни его подчиненные не являются источником утечки информации в производствах, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.

Источник: брифинг руководителя ГБР

Детали: На вопрос журналистов, почему первым об открытии производства в ГБР и другую важную информацию распространяет экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, Труба рассказал о результатах внутреннего расследования. По словам руководителя, относительно предположений по поводу утечки информации была проведена проверка с привлечением работников управления внутреннего контроля.

Было опрошено с помощью полиграфа 14 следователей (все следователи, осуществляющих досудебное расследование в уголовных производствах, где фигурирует бывший президент).

Прямая речь: "После разговора со следователями... я убежден: ни один следователь, в том числе директор ГБР, не причастен к распространению какой-либо информации. Кстати, расследование уголовного производства - это не только следователи".

Что было ранее: 15 июля Труба выступил с заявлением, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации в деле, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.

Сам Порошенко предполагал, что директор ГБР может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ГБР Порошенко Портнов


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