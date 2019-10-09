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В Киеве будут судить крымского "самообороновца", который ехал за "безвизом"

Среда, 9 октября 2019, 13:00

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" Степана Резуника.

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Дословно: "Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" гражданина Р., по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований)".

Детали: Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Что было раньше: Степана Резуника задержали 11 июня на КПВВ "Каланчак", Украина инкриминирует ему участие в незаконных формированиях из-за грамоты от так называемой "Самообороны Крыма" за "активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя в составе сил народной обороны", размещенную в соцсетях.

 

Жена задержанного утверждает, что он не находился в рядах боевиков, но призналась, что они весной 2014 года "помогали развозить продукты и лекарства, оказывали небольшую помощь тем, кому она была нужна".

По ее словам, у Резуника два паспорта - российский и украинский, а в Киев он поехал, чтобы оформить биометрический паспорт для въезда в страны Евросоюза, ведь сейчас работает в компании, которая организует прогулки на яхтах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексияпрокуратурасепаратизм
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