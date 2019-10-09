Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что "формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, хотя на самом деле она является алгоритмом действий.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление министра в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине"

Прямая речь: "Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой".

Детали: Он пояснил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

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