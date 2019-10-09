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Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"

Среда, 9 октября 2019, 13:31

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что "формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, хотя на самом деле она является алгоритмом действий.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление министра в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине"

Прямая речь: "Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой".

Детали: Он пояснил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности.
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили несколько областных и городских советов.
  • 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

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Темы: Минобороныформула ШтайнмайераЗагороднюк
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