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Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине

Среда, 9 октября 2019, 13:39

В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Гражданка России обратилась к украинским пограничникам с просьбой об убежище, заявив, что дома ее преследуюти из-за профессиональной деятельности.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.

Пограничники разъяснили россиянке порядок обращения за защитой.

Напомним:

  • 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.

Темы: Росcиягражданство
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