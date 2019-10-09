Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине
В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Гражданка России обратилась к украинским пограничникам с просьбой об убежище, заявив, что дома ее преследуюти из-за профессиональной деятельности.
По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.
Пограничники разъяснили россиянке порядок обращения за защитой.
Напомним:
- 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.
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