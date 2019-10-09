Россиянка пожаловалась на преследования и попросила убежища в Украине

В Киеве в пункте пропуска "Жуляны" пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Гражданка России обратилась к украинским пограничникам с просьбой об убежище, заявив, что дома ее преследуюти из-за профессиональной деятельности.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.

Пограничники разъяснили россиянке порядок обращения за защитой.

Напомним: