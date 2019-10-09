Убийство 5-летнего Кирилла: оружие так и не нашли, но расследование близится к финишу
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба говорит, что расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова находится на завершающей стадии несмотря на то, что оружие не нашли.
Источник: брифинг руководителя ГБР
Прямая речь: "На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результаты последних экспертиз. События этого дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно".
Детали: По словам Трубы, правоохранители провели более 30 обысков, негласные розыскные следственные действия. По результатам, оружие не установлено. Однако директор ГБР уверяет, "этот факт не повлияет на квалификацию преступления и на принятие решения в этом производстве". ГБР планирует в ноябре 2019 года завершить досудебное расследование, окончательно предъявить подозрения, окончательно определить квалификацию каждого участника этого трагического события.
Прямая речь: "Мы продолжаем искать оружие ... У нас еще есть время, на завершающем этапе находятся экспертизы, и мы надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств этого преступления, мы все же найдем это оружие".
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История вопроса:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
- 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
- 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).