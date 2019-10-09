Убийство 5-летнего Кирилла: оружие так и не нашли, но расследование близится к финишу

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Среда, 9 октября 2019, 13:51

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба говорит, что расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова находится на завершающей стадии несмотря на то, что оружие не нашли.

Источник: брифинг руководителя ГБР

Прямая речь: "На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявого. Мы ждем результаты последних экспертиз. События этого дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно".

Детали: По словам Трубы, правоохранители провели более 30 обысков, негласные розыскные следственные действия. По результатам, оружие не установлено. Однако директор ГБР уверяет, "этот факт не повлияет на квалификацию преступления и на принятие решения в этом производстве". ГБР планирует в ноябре 2019 года завершить досудебное расследование, окончательно предъявить подозрения, окончательно определить квалификацию каждого участника этого трагического события.

Прямая речь: "Мы продолжаем искать оружие ... У нас еще есть время, на завершающем этапе находятся экспертизы, и мы надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств этого преступления, мы все же найдем это оружие".

Валентина Романенко, УП

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Темы: убийство Киевская область полиция ГБР


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