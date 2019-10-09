Кабмин еще не получал представления о назначении замены Кличко
Кабинет министров не получал представлений на должность главы Киевской государственной городской администрации.
Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука по итогам заседания Кабинета министров
Прямая речь: "В Кабмин соответствующих представлений (на должность главы КГГА - ред.) не поступало".
Детали: В частности, в Гончарука спросили о кандидатуре народного депутата от "Слуги народа" экс-гендиректоре телеканала "1+1" Александре Ткаченко.
Что было раньше: Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1 +1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).
Предыстория:
- Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался, а новое правительство увольнение Кличко согласовало.
- Уволить Кличко должны решением президента, однако Владимир Зеленский соответствующего указа не выдавал.
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