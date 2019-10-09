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Кабмин еще не получал представления о назначении замены Кличко

Среда, 9 октября 2019, 14:42

Кабинет министров не получал представлений на должность главы Киевской государственной городской администрации.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука по итогам заседания Кабинета министров

Прямая речь: "В Кабмин соответствующих представлений (на должность главы КГГА - ред.) не поступало".

Детали: В частности, в Гончарука спросили о кандидатуре народного депутата от "Слуги народа" экс-гендиректоре телеканала "1+1" Александре Ткаченко.

Что было раньше: Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1 +1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Предыстория:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался, а новое правительство увольнение Кличко согласовало.
  • Уволить Кличко должны решением президента, однако Владимир Зеленский соответствующего указа не выдавал.

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Темы: Виталий Кличко
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