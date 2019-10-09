Боевики вербуют иностранцев с Ближнего Востока, чтобы шпионили в Украине – СБУ

С начала 2019 года контрразведчики СБУ обнаружили на Луганщине уже нескольких выходцев с Ближнего Востока, завербованных в ОРЛО для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественниках.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: В частности, недавно контрразведчики СБУ разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока представителями так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР".

Установлено, что выпускник луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию по личным делам. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская" иностранца задержали боевики и в наручниках с мешком на голове отвезли в подвал, оборудованный под тюремные казематы.

Дословно: "Трое суток иностранца силой держали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений. Впоследствии под угрозой физической расправы боевики заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые находятся или посещают ОРЛО или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории".

Больше деталей: По возвращении иностранца из ОРЛО на свободную от оккупации территорию Украины СБУ получила от него подробные показания об обстоятельствах пребывания в застенках "МГБ" и вербовки боевиками.