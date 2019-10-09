Полиция ответила по выстрелу на блокпосту: действовали по закону

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Среда, 9 октября 2019, 16:14

В полиции говорят, что конфликт на блокпосту в городе Кременная между активистами и правоохранителями исчерпан, колонна автомобилей поехала в направлении Золотого-4.

Источник: МВД

Дословно: "Никаких противоправных действий против граждан Украины не было! Только соблюдение законодательства! Колонна автомобилей поехала в направлении Золотого-4. Полиция продолжает нести службу".

Детали: По данным правоохранителей, к блокпосту в Кременной на Луганщине подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в город Золотое.

Сотрудники полка "Миротворец" остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов. Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

В МВД отмечают, что спецназовец (по закону) совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять требования полицейских, не применяли.

Двух человек полицейские задержали. Отмечается, что один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцу, другой – находился в розыске. Также после осмотра авто сотрудники полиции изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки его обещают вернуть владельцам.

Что было ранее: Появилась информация, что на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил. Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий заверил, что националисты едут на мирную акцию и во время инцидента на блокпосту у националистов и ветеранов "не было оружия в руках".

Украинская правда

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Темы: полиция Луганская область


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