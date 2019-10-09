Заморозки отступают: вернутся +20º

В ближайшие сутки температура в Украине повысится, дожди возможны лишь в западном регионе.

Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook

Прямая речь: "Уже сегодня начинает понемногу повышаться температура воздуха. Ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины".

Детали: Днем 10 октября столбики термометров подскочат до +14 +20 градусов.

Немного прохладнее будет в западных областях, +12 +16 градусов.

Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.

В Киеве в четверг днем ​​ожидается потепление до +16 +18 градусов. Может быть облачно, но без осадков.