Заморозки отступают: вернутся +20º
В ближайшие сутки температура в Украине повысится, дожди возможны лишь в западном регионе.
Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook
Прямая речь: "Уже сегодня начинает понемногу повышаться температура воздуха. Ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины".
Детали: Днем 10 октября столбики термометров подскочат до +14 +20 градусов.
Немного прохладнее будет в западных областях, +12 +16 градусов.
Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.
В Киеве в четверг днем ожидается потепление до +16 +18 градусов. Может быть облачно, но без осадков.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua