Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заморозки отступают: вернутся +20º

Среда, 9 октября 2019, 17:03

В ближайшие сутки температура в Украине повысится, дожди возможны лишь в западном регионе.

Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook

Прямая речь: "Уже сегодня начинает понемногу повышаться температура воздуха. Ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины".

Детали: Днем 10 октября столбики термометров подскочат до +14 +20 градусов.

Немного прохладнее будет в западных областях, +12 +16 градусов.

Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.

В Киеве в четверг днем ​​ожидается потепление до +16 +18 градусов. Может быть облачно, но без осадков.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: