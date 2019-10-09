Зеленский сказал, когда будет известна дата следующего обмена
Президент Владимир Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" сказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".
Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий Зеленского
Детали: Зеленский отметил, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.
По его словам, "нормандская четверка" будет решать "главный вопрос об обмене".
Речь идет об обмене украинцев, находящихся на территории России и на территории ДНР.
Что этому предшествовало: 4 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами.
Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович. Украина выдала России 35 человек.
- 7 сентября уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
- Служба безопасности отчиталась, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно содержат 227 украинцев.
- 1 октября во Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе.
- Партия "Слуга народа" заявила, что подписание "формулы" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.
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