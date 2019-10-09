Зеленский сказал, когда будет известна дата следующего обмена

Президент Владимир Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" сказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.

По его словам, "нормандская четверка" будет решать "главный вопрос об обмене".

Речь идет об обмене украинцев, находящихся на территории России и на территории ДНР.

Что этому предшествовало: 4 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами.

Предыстория:

Читайте также: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе