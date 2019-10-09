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Зеленский сказал, когда будет известна дата следующего обмена

Среда, 9 октября 2019, 18:33

Президент Владимир Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" сказал, что дата следующего обмена станет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на комментарий Зеленского

Детали: Зеленский отметил, что в Украине есть две позиции по обмену, но общение с Россией сейчас не происходит.

По его словам, "нормандская четверка" будет решать "главный вопрос об обмене".

Речь идет об обмене украинцев, находящихся на территории России и на территории ДНР.

Что этому предшествовало: 4 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на следующей неделе возможен обмен удерживаемыми лицами.

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович. Украина выдала России 35 человек.
  • 7 сентября уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • Служба безопасности отчиталась, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно содержат 227 украинцев.
  • 1 октября во Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе.
  • Партия "Слуга народа" заявила, что подписание "формулы" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

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Темы: Зеленскийпленные
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