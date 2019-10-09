Кличко: Богдан, Ткаченко и Ваврыш оказывают давление на депутатов Киевсовета
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на депутатов Киевского городского совета давят люди из окружения трех лиц: главы Офиса президента Андрея Богдана, народного депутата "Слуги народа" Александра Ткаченко и экс-чиновника КГГА, бизнесмена-застройщика Андрея Вавриша.
Источник: Виталий Кличко в эфире "Радио НВ"
Прямая речь: "... Депутаты поставили личные амбиции выше интересов нашего города.
Кому-то пообещали, "если вы нам сейчас будете подыгрывать, на следующих выборах под флагом партии, имеющей большую поддержку, вы можете уже попасть в депутаты.
Если нет, у вас нет шансов быть избранным депутатом..."
Предложения приходили от персоналий... Назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Ваврыш, Ткаченко".
Детали: Кличко также сообщил, что работу Киевсовета пытаются саботировать путем подкупа и запугиваний.
Напомним:
- В июле Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его "своим людям" - гендиректору компании "SAGA Development" Андрею Вавришу, или гендиректору холдинга "1+1 Media" Александру Ткаченко.
- Ваврыш - один из крупнейших застройщиков в столице, участник застройки Рыбальского полуострова.
- В августе Богдан и Ваврыш провели три дня и День Независимости, в частности, во Франции.
- Уволить Кличко должны по решению президента, однако Владимир Зеленский соответствующего указа не выдавал.
- Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
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