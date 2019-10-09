Кличко: Богдан, Ткаченко и Ваврыш оказывают давление на депутатов Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на депутатов Киевского городского совета давят люди из окружения трех лиц: главы Офиса президента Андрея Богдана, народного депутата "Слуги народа" Александра Ткаченко и экс-чиновника КГГА, бизнесмена-застройщика Андрея Вавриша.

Источник: Виталий Кличко в эфире "Радио НВ"

Прямая речь: "... Депутаты поставили личные амбиции выше интересов нашего города.

Кому-то пообещали, "если вы нам сейчас будете подыгрывать, на следующих выборах под флагом партии, имеющей большую поддержку, вы можете уже попасть в депутаты.

Если нет, у вас нет шансов быть избранным депутатом..."

Предложения приходили от персоналий... Назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Ваврыш, Ткаченко".

Детали: Кличко также сообщил, что работу Киевсовета пытаются саботировать путем подкупа и запугиваний.

Напомним: