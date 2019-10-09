Зеленский обсудил дело MH17 с главой МИД Нидерландов

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Среда, 9 октября 2019, 21:13

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил Блоку о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", - рассказали у Зеленского.

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - добавили в пресс-службе Зеленского.

Напомним:

  • Накануне парламент Нидерландов за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. В частности, депутаты поддержали предложение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014 года.
  • По словам главы МИД Стефа Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.
  • Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.
  • Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
  • Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

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Темы: Зеленский MH17 Нидерланды


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