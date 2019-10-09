Зеленский обсудил дело MH17 с главой МИД Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Европейского Союза в отношении РФ, непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил Блоку о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", - рассказали у Зеленского.

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - добавили в пресс-службе Зеленского.

Напомним: