Трамп раскритиковал нападение Турции на Сирию, Совбез ООН созывает заседание
Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов в Сирии, Совет безопасности ООН созвал заседание.
Источник: "Голос Америки", The Hill
Текст заявления Трампа: "Сегодня утром Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают это нападение и сообщили Турции, что эта операция - плохая идея".
Детали: Инициаторами заседания СБ ООН, которое вероятно состоится 10 октября, выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша.
Что было раньше: 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.
Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.
"Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.
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Предыстория:
- 7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".
- В тот же день Трамп написал в Твиттере: "Пришло время ... вернуть наших солдат домой. Мы будем бороться там, где нам выгодно, и бороться только до победного конца".