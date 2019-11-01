Трамп отреагировал на новое соглашение по Brexit

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Пятница, 1 ноября 2019, 00:42

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал новое соглашение по Brexit, заявив, что она ограничит способность США вести будущую торговлю с Великобританией.

Источник: Leading Britain's Conversation, передает BBC.

"Дональд Трамп заявил, что соглашение Бориса Джонсона по Brexit согласованое с ЕС может ограничить будущую торговлю между США и Великобританией", - говорится в сообщении.

"Отдельные положения этого соглашения ... не позволяют нам работать, не позволяют торговать. Борис должно быть очень осторожным с этим", - добавил Трамп.

Напомним:

Темы: Трамп Brexit


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