Трамп отреагировал на новое соглашение по Brexit
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Пятница, 1 ноября 2019, 00:42
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал новое соглашение по Brexit, заявив, что она ограничит способность США вести будущую торговлю с Великобританией.
Источник: Leading Britain's Conversation, передает BBC.
"Дональд Трамп заявил, что соглашение Бориса Джонсона по Brexit согласованое с ЕС может ограничить будущую торговлю между США и Великобританией", - говорится в сообщении.
"Отдельные положения этого соглашения ... не позволяют нам работать, не позволяют торговать. Борис должно быть очень осторожным с этим", - добавил Трамп.
Напомним:
- Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.
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