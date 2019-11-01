ООС: боевики продолжают стрелять, 15 нарушений за сутки

31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирования", - доложили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.