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ООС: боевики продолжают стрелять, 15 нарушений за сутки

Пятница, 1 ноября 2019, 06:10
ООС: боевики продолжают стрелять, 15 нарушений за сутки

31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирования", - доложили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.

Темы: ДонбассООС
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