ООС: боевики продолжают стрелять, 15 нарушений за сутки
31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:
"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирования", - доложили военные.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.
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