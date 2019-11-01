На месте рынка "Демеевский" в Киеве построят комплекс-небоскреб

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал ООО "Манхеттен Инвест" градостроительные условия и ограничения на реконструкцию нежилых зданий продовольственного рынка "Демеевский" по улице Изюмская 1 под многофункциональный комплекс.

Соответствующий приказ 26 сентября подписал и.о. директора департамента Александр Яструбенко, сообщает издание "Наші гроші".

Высота зданий после реконструкции составит не менее 85,6 м – ориентировочно 30 этажей. Окончательная высота будут определена проектной документацией.

Согласно Генплану, участки, где запланирована "реконструкция", является территорией общественных зданий и сооружений, где жилая застройка запрещена.

Несмотря на это в ГУО указаны данные, как при проектировании застройки высчитывать плотность населения в пределах жилой застройки.

Реконструкция рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые ООО "Манхеттен Инвест" получило в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Киевсовет передал участки фирме в аренду на 25 лет для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Изюмской 1 в связи с приобретением фирмой права собственности на эти помещения общей площадью 4613 кв м в 2017 году.

Целевое назначение указанных участков: для строительства и обслуживания зданий торговли.

Согласно ГУО, застройщик это целевое назначение участка (вид использования) должен изменить, приведя его в соответствие с намерениями относительно застройки.

Как свидетельствуют судебные решения, изменение вида использования участка фактически является изменением его целевого использования, а следовательно, в силу требований действующего законодательства, оно должно осуществляться по соответствующему проекту землеустройства с соблюдением установленной процедуры.

В ГУО указывается, что участки по ул. Изюмской 1 попадают в пределы исторического центра Киева, исторического ареала, центральной планировочной зоны, согласно решению Киевсовета от 28.03.2002.

При разработке проекта компания должна получить заключение от уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Также ей рекомендовано проектную документацию предоставить на рассмотрение научно-методического совета Минкультуры и консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Департамента охраны культурного наследия КГГА.

"Наші гроші" отмечают, что участки попадают в санитарно-защитную зону от промышленных объектов и в зону загрязнения почв цезием-137, в зону подтопления природного и техногенного характера, в зону звукового давления в 75 дБ и в зону особого контроля (полосы воздушных подходов).

Также часть участка попадает в охранную зону воздушных линий электропередач.

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