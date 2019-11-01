На админгранице с Крымом оккупанты схватили украинца и бросили за решетку

Сотрудники пограничного управления российской ФСБ, которые незаконно находятся в аннексирована Крыму задержали на въезде на полуостров гражданина Украины.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Украинца задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

Как утверждают оккупанты, задержанный якобы "пытался попасть в Крым под другой фамилией".

"Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - цитируют ФСБ крымские и российские СМИ.

Оккупанты также отметили, что "въезд украинца в Россию запрещен до сентября 2020 УФМС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщила прессекретар прокуратуры АРК Катерина Диденко, следователли зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного задержания и лишения свободы гражданина Украины, по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Прямая речь: "Так называемый "суд"в Крыму арестовал на два месяца жителя Закарпатской области, который пытался пересечь админграницу Херсонской области с временно оккупированным полуостровом. У мужчины якобы был запрет въезда в Российской Федерации до 2020 года, однако, страна - агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства".