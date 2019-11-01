На админгранице с Крымом оккупанты схватили украинца и бросили за решетку

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Пятница, 1 ноября 2019, 11:19

Сотрудники пограничного управления российской ФСБ, которые незаконно находятся в аннексирована Крыму задержали на въезде на полуостров гражданина Украины.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Украинца задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

Как утверждают оккупанты, задержанный якобы "пытался попасть в Крым под другой фамилией".

"Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - цитируют ФСБ крымские и российские СМИ.

Оккупанты также отметили, что "въезд украинца в Россию запрещен до сентября 2020 УФМС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подтверждения этой информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанного украинца не указываются, его комментарии отсутствуют.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные.

Темы: Крым оккупация ФСБ


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