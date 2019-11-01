Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На админгранице с Крымом оккупанты схватили украинца и бросили за решетку

Пятница, 1 ноября 2019, 10:19

Сотрудники пограничного управления российской ФСБ, которые незаконно находятся в аннексирована Крыму задержали на въезде на полуостров гражданина Украины.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Украинца задержали на пункте пропуска в Армянске при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

Как утверждают оккупанты, задержанный якобы "пытался попасть в Крым под другой фамилией".

"Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - цитируют ФСБ крымские и российские СМИ.

Оккупанты также отметили, что "въезд украинца в Россию запрещен до сентября 2020 УФМС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщила прессекретар прокуратуры АРК Катерина Диденко, следователли зарегистрировали уголовное производство по факту незаконного задержания и лишения свободы гражданина Украины, по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Прямая речь: "Так называемый "суд"в Крыму арестовал на два месяца жителя Закарпатской области, который пытался пересечь админграницу Херсонской области с временно оккупированным полуостровом. У мужчины якобы был запрет въезда в Российской Федерации до 2020 года, однако, страна - агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: