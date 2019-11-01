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Посольства Израиля возобновили работу по всему миру после забастовки

Пятница, 1 ноября 2019, 10:21

Сотрудники дипломатических учреждений Израиля возобновили работу по всему миру после забастовки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Украине.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена ​​по решению суда. В пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении на Facebook.

Подобные сообщения размещены в аккаунтах в соцсетях и других израильских посольств. Отметим, что на сайте МИД Израиля нет сообщения о возобновлении работы дипучреждений.

Посольства и консульства Израиля по всему миру прекратили работу 30 октября на фоне затяжного конфликта дипломатов и военных атташе Министерства финансов страны.

Дипломаты и военные атташе объявили забастовку из-за длительного спора с Минфином по выплатам израильским представителям страны за рубежом, которые предназначены для покрытия широкого спектра расходов, от проведения мероприятий в резиденции посла до транспортных расходов.

Израильские дипломаты давно жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда. Раз в несколько лет они применяют трудовые санкции, после которых обычно следует всеобщая забастовка.

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Темы: Израильдипломатические отношениямир
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