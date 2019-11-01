В Украину идет тепло, еще будет +20º

В ближайшие сутки погоду в Украине начнет определять антициклон, который принесет тепло.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Такой в ​​Украине ожидается ближайшая синоптическая перспектива.

Уже 2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. На немного, но все же очень уже будет +6 +11 градусов".

Детали: По данным синоптика, холоднее всего пока на Востоке Украины: +3 +6 градусов. И ближайшая ночь еще будет морозной -2-8 градусов.

В то же время в воскресенье и на следующей неделе в Украине ощутимо потеплеет, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов.

Кроме тепла 2 ноября в Украине появятся дожди, однако пока только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность.

В то же время на выходных в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5 +8 градусов.

В воскресенье в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов.