Оккупанты подорвались на собственной мине: забыли, где заложили – ООС

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Пятница, 1 ноября 2019, 11:26

В районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине, которую сами же боевики заложили раньше.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории

Дословно: "В районе населенного пункта Новая Ласпа… автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами "освободители"". 

 

Детали: Отмечается, что факт подрыва машины противник решил использовать, чтобы дискредитировать Объединенные силы. В частности, пропагандистский ресурс боевиков "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

В ООС добавили, что традиционно для российской пропаганды оккупанты сделали акцент на якобы больном ребенке, которого якобы намеревались лечить "ополченцы".

При этом в сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации, а в местности, где якобы произошло событие (около 300 метров от опорного пункта врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми.

В ООС отметили, что боевые действия на этом участке 31 октября Объединенные силы не вели и никаких пусков ПТУР украинские военные не совершали.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донецкая область


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