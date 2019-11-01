Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Пятница, 1 ноября 2019, 11:16

Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Первые турецко-российские совместные патрули в составе наземных и авиационных подразделений по дороге к востоку от города Аль-Дарбасия в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностью между турецким и российским президентами в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Российское государственное агентство ТАСС подтвердило эту информацию, отметив, что военная полиция Вооруженных сил РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Агентство проинформировало, что колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербес в пятницу в 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

Как известно, Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило в основном прекратить военные действия.

Президенты Путин и Ердоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы вне зоны операции Турции "Источник мира".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что он не против военной договоренности Турции с противником Альянса Россией.

Темы: РосcияТурцияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Росcия
Зеленский рассказал премьеру Эфиопии о попытке России разрушить зерновой экспорт
Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине
Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: