Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Первые турецко-российские совместные патрули в составе наземных и авиационных подразделений по дороге к востоку от города Аль-Дарбасия в северо-восточной Сирии в соответствии с договоренностью между турецким и российским президентами в Сочи 22 октября", - говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Российское государственное агентство ТАСС подтвердило эту информацию, отметив, что военная полиция Вооруженных сил РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.

Агентство проинформировало, что колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербес в пятницу в 12:00. Протяженность маршрута составит 110 км. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

Как известно, Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило в основном прекратить военные действия.

Президенты Путин и Ердоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы вне зоны операции Турции "Источник мира".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что он не против военной договоренности Турции с противником Альянса Россией.