Киевское метро возобновило работу: взрывчатки не нашли

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Пятница, 1 ноября 2019, 12:20

КП "Киевский метрополитен" возобновил работу станций "Крещатик", "Арсенальная" и "Театральная", которые закрывали из-за сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба КП в Facebook

Дословно: "Метрополитен работает в обычном режиме".

Отмечается, что станции "Крещатик" и "Театральная" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Что было раньше: Около 10:10 станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании. Немного позже также закрыли на вход станцию "Арсенальная", чтобы избежать давки и травмирования на платформе.

Украинская правда
Темы: Киев метро


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