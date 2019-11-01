Киевское метро возобновило работу: взрывчатки не нашли

КП "Киевский метрополитен" возобновил работу станций "Крещатик", "Арсенальная" и "Театральная", которые закрывали из-за сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба КП в Facebook

Дословно: "Метрополитен работает в обычном режиме".

Отмечается, что станции "Крещатик" и "Театральная" проверили и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Что было раньше: Около 10:10 станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании. Немного позже также закрыли на вход станцию "Арсенальная", чтобы избежать давки и травмирования на платформе.