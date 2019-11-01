Нардепы обратились к конгрессменам США, чтобы защитить "Азов"
Народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов".
Источник: пресс-служба МВД
Дословно: "Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов...
В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными".
Детали: В письме нардепы перечисляют военнослужащих "Азова", погибших защищая страну, - 26 бойцов, 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.
Предыстория:
- 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.
- Полк "Азов" расценил это как информационную атаку на Украину.
- Аваковзаявил, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
- 25 октября народные депутаты подготовили проект письма 40 американским конгрессменам с предложением предоставить любую объективную информацию об "азовцах".
- "Азов" как добровольческий батальон сформировали активисты 5 мая 2014 года.
- В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года - в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
- "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.
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