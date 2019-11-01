Нардепы обратились к конгрессменам США, чтобы защитить "Азов"

Народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов".

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов...

В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными".

Детали: В письме нардепы перечисляют военнослужащих "Азова", погибших защищая страну, - 26 бойцов, 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.

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