Нардепы обратились к конгрессменам США, чтобы защитить "Азов"

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Пятница, 1 ноября 2019, 12:42

Народные депутаты Верховной Рады направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов".

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов...

В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными".

Детали: В письме нардепы перечисляют военнослужащих "Азова", погибших защищая страну, - 26 бойцов, 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.

 
 
 

Предыстория:

  • 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Сейчас Палата представителей США насчитывает 435 членов.
  • Полк "Азов" расценил это как информационную атаку на Украину.
  • Аваковзаявил, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины. "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.
  • 25 октября народные депутаты подготовили проект письма 40 американским конгрессменам с предложением предоставить любую объективную информацию об "азовцах".
  • "Азов" как добровольческий батальон сформировали активисты 5 мая 2014 года.
  • В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года - в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
  • "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Украинская правда
Темы: США Украина скандал Верховная Рада


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