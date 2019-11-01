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МИД РФ говорит, что НАТО в Украине "провоцирует раскол"

Пятница, 1 ноября 2019, 12:14

Министерство иностранных дел России заявило, что деятельность НАТО в Украине провоцирует раскол страны.

Источник: Комментарий прессекретар МИД России Марии Захаровой

Прямая речь Захаровой: "Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией".

"Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне".

"НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке. Скорее наоборот – с учетом исторического опыта расширения альянса и его "гуманитарных интервенций" призывы к Киеву устремиться в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий".

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Предыстория:

  • 31 октября Владимир Зеленский провел совместную конференцию с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в Киеве.
  • Новая украинская власть считает, что план действия относительно членства должен оставаться в повестке дня отношений с НАТО.
  • Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса.

Темы: РосcияНАТОМИД
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