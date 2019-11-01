На Одесчине вандал вытер ноги о государственный флаг, ему "светит" три года

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Пятница, 1 ноября 2019, 13:29

В Одесской области полиция задержала молодого человека, который надругался над государственным флагом Украины.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Согласно сообщению, ночью в селе Ильинка неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.

С жалобой в полицию обратился сельский голова.

Дословно в сообщении полиции: "Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой перебрал в компании товарищей".

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Темы: Одесская область полиция


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