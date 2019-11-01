Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одесчине вандал вытер ноги о государственный флаг, ему "светит" три года

Пятница, 1 ноября 2019, 12:29

В Одесской области полиция задержала молодого человека, который надругался над государственным флагом Украины.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Согласно сообщению, ночью в селе Ильинка неизвестный молодой человек сорвал флаг со столба возле дома культуры и вытер об него ноги.

С жалобой в полицию обратился сельский голова.

Дословно в сообщении полиции: "Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которой перебрал в компании товарищей".

Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Темы: Одесская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Одесская область
В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: