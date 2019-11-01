В Одессе снесли барельеф Жукову – там будет упоминание о погибших на Донбассе
Активисты снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате, вместо него установят мемориальную доску погибшим военным на Донбассе.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-офицера военкомата Анастасию Ильияш, пост мэра Одессы Геннадия Труханова
Прямая речь Ильияш: "На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек".
Детали: По словам Ильияш, проект доски уже готов, сейчас его согласовывают.
Она добавила, что областная государственная администрация трижды подавала распоряжение о демонтаже барельефа – в частности, в 2016 и 2017 годах.
Экс-руководитель южного квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны Игорь Литвинюк подтвердил, что такие распоряжения от ОГА поступали раньше, но отметил, что демонтаж должны былы проводить местные власти.
Сейчас барельеф лежит в квартире активистов.
Демонтаж Жукова осудили два одесских народных депутата от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов, а также городской председатель Геннадий Труханов.
Труханов назвал демонтаж барельефа Жукову "откровенным плевком в лицо одесситам" и "актом вандализма".
Прямая речь: "Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову – это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города.
Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака"".
Детали: Труханов назвал подобные действия недопустимыми и заявил, что "исключительно одесситы" будут принимать решения, каким памятникам в Одессе быть, а каким – нет.
Предыстория:
- В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
- На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
- За нарушение закона предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.