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В Одессе снесли барельеф Жукову – там будет упоминание о погибших на Донбассе

Пятница, 1 ноября 2019, 12:43

Активисты снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате, вместо него установят мемориальную доску погибшим военным на Донбассе.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-офицера военкомата Анастасию Ильияш, пост мэра Одессы Геннадия Труханова

Прямая речь Ильияш: "На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек". 

 
Фото Viktor Demchenko

Детали: По словам Ильияш, проект доски уже готов, сейчас его согласовывают.

Она добавила, что областная государственная администрация трижды подавала распоряжение о демонтаже барельефа – в частности, в 2016 и 2017 годах.

Экс-руководитель южного квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны Игорь Литвинюк подтвердил, что такие распоряжения от ОГА поступали раньше, но отметил, что демонтаж должны былы проводить местные власти.

Сейчас барельеф лежит в квартире активистов.

Демонтаж Жукова осудили два одесских народных депутата от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов, а также городской председатель Геннадий Труханов.

Труханов назвал демонтаж барельефа Жукову "откровенным плевком в лицо одесситам" и "актом вандализма".

Прямая речь: "Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову – это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города.

Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который "не возражал против работ по демонтажу памятного знака"".

Детали: Труханов назвал подобные действия недопустимыми и заявил, что "исключительно одесситы" будут принимать решения, каким памятникам в Одессе быть, а каким – нет.

Предыстория:

  • В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
  • На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
  • За нарушение закона предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Украинская правда

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Темы: Одессадекоммунизация
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