В Одессе снесли барельеф Жукову – там будет упоминание о погибших на Донбассе

Активисты снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате, вместо него установят мемориальную доску погибшим военным на Донбассе.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-офицера военкомата Анастасию Ильияш

Прямая речь: "На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек".

Детали: По словам Ильияш, проект доски уже готов, сейчас его согласовывают.

Она добавила, что областная государственная администрация трижды подавала распоряжение о демонтаже барельефа – в частности, в 2016 и 2017 годах.

Экс-руководитель южного квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны Игорь Литвинюк подтвердил, что такие распоряжения от ОГА поступали раньше, но отметил, что демонтаж должны былы проводить местные власти.

Сейчас барельеф лежит в квартире активистов.

Демонтаж Жукова осудили два одесских народных депутата от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов, а также городской председатель Геннадий Труханов.

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