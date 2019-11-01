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Глава МИД: Следующий обмен с Россией будет еще более чувствительным, не 1 к 1

Пятница, 1 ноября 2019, 13:44

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что списки удерживаемых лиц для обмена с Россией закрыты, чтобы не ставить сам процесс под угрозу.

Источник: комментарий журналистам, который подает агентство "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Списки обрабатываются, но они закрыты, чтобы не ставить под угрозу обмен. Количество, я думаю, в этот раз не будет точным – один к одному, а обмен будет еще более чувствительным".

Что было ранее: Накануне Пристайко сообщил, что обмен пленными не связан с нормандским саммитом и сейчас идет процесс отбора достойных кандидатов для "одновременного освобождения".

Напомним: 29 октября спецпред ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что "готовится большой обмен".

Почему это важно: В процессе большого обмена с Россией 7 сентября государство-агрессор передало Киеву 35 политзаключенных (в том числе 24 моряка, коварно взятых в плен россяинами у Керченского пролива). РФ получила взамен 35 человек, подозреваемых в терроризме и госизмене. Президента Владимира Зеленского критиковали за то, что России отдали фигуранта дела о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха.

На форуме "Ялтинской европейской стратегии" освобожденный политзаключенный Олег Сенцов показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев. "Господин президент, сделайте, чтобы эта банка как можно скорее была полная", - обратился Сенцов к Зеленскому.

Темы: заложникиполитзаключенные
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