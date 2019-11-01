Президент США Дональд Трамп настаивает, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским не оказывал никакого давления и готов зачитать стенограмму в прямом эфире, но не будет сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

Источник: интервью Трампа Washington Examiner

Прямая речь: "Это из-за телефонного звонка, который является хорошим звонком. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, в качестве беседы у камина, на телевидении в прямом эфире, и я прочитаю стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать. Когда вы читаете ее, видно что это прямой звонок".

31 октября Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос будет ли он сотрудничать в рамках процедуры, Трамп ответил: "Вы создаете ужасный прецедент для других президентов".

Прямая речь: "Все знают, что я ничего плохого не сделал ... Билл Клинтон сделал что-то не так, Ричард Никсон делал дела не так. Я не буду вспоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного до моего времени ... Но они делали что-то не так. Я ничего плохого не сделал".

Трамп повторил, что пересмотр помощи стране, известной своей коррупцией, является ответственным шагом.

"Мы предоставляем им деньги, мы предоставляем им оружие. Мы обязаны обращать внимание на коррупцию".

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория: