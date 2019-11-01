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Радуцкий подтвердил общение с пранкером о повышении зарплат депутатам

Пятница, 1 ноября 2019, 15:19

Депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий подтвердил переписку о повышении зарплаты депутатам с неизвестным ему лицом, которое сообщило об этом в телеграмм-канале "Джокер".

Источник: Радио Свобода

Детали: По словам Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как "хз".

Он пояснил, что считал, что это какой-то знакомый человек, и поэтому начал поддерживать с нем переписку.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли он доплаты депутатам с неизвестным лицом, Радуцкий ответил журналистке: "Не я обсуждал, уважаемая ... Где вы видели, что это я обсуждал? Все вопросы о зарплате идут не от меня. Но я не отказываюсь, такой разговор действительно был".

В переписке пранкер писал Радуцкому о том, что депутаты якобы хотят получать доплаты.

Сообщения пранкера Радуцкому: "Они хотят $", "Юля 20 говорят платит, Петя, Голос"

Радуцкий в ответ написал, что давно говорил о необходимости доплат депутатам.

Сообщение Радуцкого пранкеру: "Я об этом говорил первому, что надо что-то решать с донорами иначе не удержим. Я слышал про 40 от некоторых богатых товарищей"

фрагмент переписки на телефоне Радуцкого
Фрагмент переписки с пранкером на телефоне Радуцкого

При этом в телеграмм-канале "Джокер" указывается, что речь шла якобы о доплатах депутатам в конвертах. Пранкер пообещал опубликовать доказательства того, что депутаты "Слуги народа" получают деньги в конвертах.

В комментарии журналистам Радуцкий заявил, что давно выступал за повышение зарплат депутатам.

Прямая речь Радуцкого: "Не получают депутаты "Слуги народа" никаких денег в конвертах. Точка".

Я вижу в нашей фракции людей, особенно в Киеве, которые снимают квартиру, и действительно я волнуюсь ... У Зеленского - у него нет тех денег. Если действительно будут какие-то доноры, как были в прошлом правительстве ... Мы же знаем, что были деньги от USAID, какие-то фонды создавались. Если бы действительно удалось каких-то доноров, страны привлечь. Не только для депутатов, но и для чиновников".<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xFdgi-a5ijc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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