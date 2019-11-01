Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцу не дали вывезти в Россию детали к военным кораблям – СБУ

Пятница, 1 ноября 2019, 16:50

Работники украинских спецслужб предупредили вывоз в Россию комплектующих к военным кораблям.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

"Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Указывается, что во время обыска по месту жительства мужчины обнаружеили флэш-накопители, компьютерную технику, содержащую переписку с заказчиками из России.

Следователи начали расследование по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Украинская правда
Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: