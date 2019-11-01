Украинцу не дали вывезти в Россию детали к военным кораблям – СБУ

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Пятница, 1 ноября 2019, 17:50

Работники украинских спецслужб предупредили вывоз в Россию комплектующих к военным кораблям.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планирует незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ", - говорится в сообщении.

"Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Указывается, что во время обыска по месту жительства мужчины обнаружеили флэш-накопители, компьютерную технику, содержащую переписку с заказчиками из России.

Следователи начали расследование по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Украинская правда
Темы: СБУ Росcия


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