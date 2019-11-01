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МИД вызвал посла Франции из-за высказывания Макрона об украинских нелегалах

Пятница, 1 ноября 2019, 19:47

Министерство иностранных дел пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний президента Эммануэля Макрона.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в комментарии пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о слова, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, путешествующим Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Эммануэля Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижения граждан обеих стран.

Напомним:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции вспомнил об украинских нелегалах.
  • "Я предпочел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарским или украинским нелегальным каналам", - сказал президент Франции.

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Темы: МИДФранция
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