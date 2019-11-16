СМИ сообщают о похищении главы "Укрэксимбанка"

В субботу некоторые СМИ сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Источник: телеканал "Прямой", "5 канал", "Интерфакс-Украина"

Детали: "5 канал" сообщил о похищении Гриценко со ссылкой на родственников.

"По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которой он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы", - сообщает канал.

Аналогичное сообщение распространил телеканал "Прямой".

Вместе с тем "Украинской правде" не удалось получить комментарий полиции по этому поводу. Все имеющиеся в редакции телефоны полиции Киева не отвечали.

Вместе с тем, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на финансовом рынке страны сообщает, что Гриценко задержала Генпрокуратура.

"Он задержан Генпрокуратурой", - сказал собеседник агентства.

В то же время член набсовета Укрэксимбанка, советник президента Владимира Зеленского Виктория Страхова написала в Facebook: "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т.п. - никто не похищен. Подождите официально заявление правоохранительных органов".