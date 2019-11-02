На авиационном шоу в США разбился военный самолет

365 просмотров
Суббота, 2 ноября 2019, 00:49

Во время авиационного шоу в американском штате Флорида произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб пилот военного самолета.

Источник: пресс-секретарь Национального совета по безопасности, передает CNN

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу "Стюарт" в штате Флорида", - заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте Питер Кнудсон.

В Федеральном управлении авиации США уточнили, что авария произошла по военным самолетом Grumman OV-1 Mohawk. На борту в этот момент находился только один пилот.

В пятницу состоялся первый из трех дней авиашоу "Стюарт". Местные власти заявили, что остальные мероприятий, запланированных на этот день, перенесена на субботу.

Темы: США авария


powered by lun.ua
Материалы по теме
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа 2 ноября 2019, 00:22
Нардепы обратились к конгрессменам США, чтобы защитить "Азов" 1 ноября 2019, 12:42
В Конгрессе приняли резолюцию относительно импичмента Трампа 31 октября 2019, 17:46
Все новости
Главные новости
В СБУ рассказали, чего не хватает в расследовании убийства Гандзюк
Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук
Яременко уходит с поста руководителя комитета, но есть одно но
Изнасилование и пытки над детьми в одесском приюте: полиция и ГБР открыли дело
Все новости
исследование

Около 40% "муравьев-труженцов" просто бегают туда-сюда, не работая

Культура

Сладости или смерть: откуда появился Хэллоуин и почему он так популярен?

Опыт

Как "Издательство Старого Льва" продает украинскую книжку в более чем 30 стран

Поиск по сайту
Архив
Весь архів