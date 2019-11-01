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На авиационном шоу в США разбился военный самолет

Пятница, 1 ноября 2019, 23:49
На авиационном шоу в США разбился военный самолет

Во время авиационного шоу в американском штате Флорида произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб пилот военного самолета.

Источник: пресс-секретарь Национального совета по безопасности, передает CNN

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу "Стюарт" в штате Флорида", - заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте Питер Кнудсон.

В Федеральном управлении авиации США уточнили, что авария произошла по военным самолетом Grumman OV-1 Mohawk. На борту в этот момент находился только один пилот.

В пятницу состоялся первый из трех дней авиашоу "Стюарт". Местные власти заявили, что остальные мероприятий, запланированных на этот день, перенесена на субботу.

Темы: СШАавария
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