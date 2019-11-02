Трамп заявил, что перемирие в Сирии держится очень хорошо
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Суббота, 2 ноября 2019, 03:36
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска, соблюдается очень хорошо.
Источник: Reuters
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
- Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
- Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
- 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.
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