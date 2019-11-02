Трамп заявил, что перемирие в Сирии держится очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что прекращение огня в северо-восточной Сирии, куда Турция направила войска, соблюдается очень хорошо.

Источник: Reuters

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что у него очень хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним: