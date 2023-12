Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля.

Источник: израильская армейская пресс-служба

Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало.

In response to rockets fired at Israel, we struck Hamas terror targets in Gaza including:



🎯 naval force & training compounds

🎯 compound with anti-missile simulator

🎯weapon manufacturing & storage sites

🎯 underground infrastructures



Terror targets civilians

We target terror. pic.twitter.com/FkLUqWFGfm