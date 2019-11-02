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Глава МИД Финляндии побывал на участке разведения в Станице Луганской

Суббота, 2 ноября 2019, 08:52

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

 

Детали: От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации в отношении развития ситуации с безопасностью и действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Дословно: "Министр иностранных дел Финляндской Республики положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью".

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
  • В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской.

Украинская правда
Темы: ФинляндияОбъединенные силы на ДонбассеРазведение сил
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