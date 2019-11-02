Глава МИД Финляндии побывал на участке разведения в Станице Луганской
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.
"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации в отношении развития ситуации с безопасностью и действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Дословно: "Министр иностранных дел Финляндской Республики положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью".
Предыстория:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
- В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской.
powered by lun.ua