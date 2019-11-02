Глава МИД Финляндии побывал на участке разведения в Станице Луганской

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил участок разведения №1 в Станице Луганской.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации в отношении развития ситуации с безопасностью и действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Дословно: "Министр иностранных дел Финляндской Республики положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью".

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