Найденные в Британии 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама

166 просмотров
Суббота, 2 ноября 2019, 10:09

Полиция английского графства Эссекс считает, что 39 жертв, найденные в грузовике в Грейсе, были гражданами Вьетнама.

Об этом сообщает Sky News.

"В настоящее время мы считаем, что жертвы были гражданами Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно контактируем с рядом семей во Вьетнаме и Великобритании", - заявили в полиции.

Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая.

Накануне полиция Вьетнама задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.

Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве. Ранее обвинения в связи со смертью 39 человек были выдвинуты водителю грузовика.

Британская полиция также обратилась в пятницу к 40-летнему Ронану Хьюзу и его 34-летнему брату Кристоферу из Северной Ирландией с требованием сдаться в руки правоохранителям. Считается, что братья сыграли решающую роль в деле. Их разыскивают по подозрению в непредумышленном убийстве и торговле людьми.

Европейская правда



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В РФ передали в суд дело против Рудьковского
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа
В СБУ рассказали, чего не хватает в расследовании убийства Гандзюк
Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук
Все новости
поясняет Супрун

Какие бывают запоры и что с ними делать?

психология

Ученые назвали 4 основные цели человеческой жизни

мнение

Как повлияет на развитие вашего ребенка меньшее количество игрушек?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів