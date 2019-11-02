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Найденные в Британии 39 погибших мигрантов были гражданами Вьетнама

Суббота, 2 ноября 2019, 09:09

Полиция английского графства Эссекс считает, что 39 жертв, найденные в грузовике в Грейсе, были гражданами Вьетнама.

Об этом сообщает Sky News.

"В настоящее время мы считаем, что жертвы были гражданами Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно контактируем с рядом семей во Вьетнаме и Великобритании", - заявили в полиции.

Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая.

Накануне полиция Вьетнама задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.

Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве. Ранее обвинения в связи со смертью 39 человек были выдвинуты водителю грузовика.

Британская полиция также обратилась в пятницу к 40-летнему Ронану Хьюзу и его 34-летнему брату Кристоферу из Северной Ирландией с требованием сдаться в руки правоохранителям. Считается, что братья сыграли решающую роль в деле. Их разыскивают по подозрению в непредумышленном убийстве и торговле людьми.

Европейская правда

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