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"Слуга народа" обещает сделать все возможное для безопасности журналистов

Суббота, 2 ноября 2019, 11:42

В партии "Слуга народа" обещают сделать все возможное, чтобы журналисты в Украине чувствовали себя в безопасности.

Источник: Заявление партии к международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Дословно: "Мы сделаем все возможное, чтобы журналисты, которые живут и работают в Украине, чувствовали себя в безопасности и действительно были четвертой властью, которая помогает делать страну лучше".

Детали: В партии напомнили, что резолюция об объявлении 2 ноября международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов была принята в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата выбрана в знак памяти двух убитых французских журналистов.

Резолюция ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предупреждать преступления и привлекать виновных к ответственности.

Предыстория:

  • 31 октября народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, которые опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.
  • В августе глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов". 
  • В сентябре произошел конфликт между журналистом издания "Схемы" Сергеем Андрушко и пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
  • Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
  • Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
  • Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
  • 10 октября во время общения с журналистами на фудмаркете президент Владимир Зеленский оправдывал поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, отметив что "здоровый мужик" Андрушко прыгал на Мендель, что он "не может микрофоном бить его по лицу", и что в таком случае он будет защищать "девочку".

Украинская правда
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