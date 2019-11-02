"Слуга народа" обещает сделать все возможное для безопасности журналистов

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Суббота, 2 ноября 2019, 12:42

В партии "Слуга народа" обещают сделать все возможное, чтобы журналисты в Украине чувствовали себя в безопасности.

Источник: Заявление партии к международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Дословно: "Мы сделаем все возможное, чтобы журналисты, которые живут и работают в Украине, чувствовали себя в безопасности и действительно были четвертой властью, которая помогает делать страну лучше".

Детали: В партии напомнили, что резолюция об объявлении 2 ноября международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов была принята в 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата выбрана в знак памяти двух убитых французских журналистов.

Резолюция ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предупреждать преступления и привлекать виновных к ответственности.

Предыстория:

  • 31 октября народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в Верховной Раде напомнил журналистам, которые опубликовали его личную переписку с проститутками, об уголовной ответственности.
  • В августе глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов". 

Украинская правда


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